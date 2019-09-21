شؤون فلسطينية

الحركة العمالية تَشعر بالامتنان لتكريم الرئيس أبو مازن للنقابي "الجريس"

الحركة العمالية تَشعر بالامتنان لتكريم الرئيس أبو مازن للنقابي "الجريس"
رام الله - دنيا الوطن
تلقت الطبقة الفلسطينية العاملة، وجمهور النقابيين والنقابيات، خبر
تكريم الرئيس محمود عباس، للنقابي الفلسطيني العريق، أو النقابي النبيل، كما يحب أن يصفه شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بمزيد من التقدير والشكر والثناء على هذه اللفتة الرئاسية.

حيث منح المناضل "موسى الجريس- أبو جورج" وسام الاستحقاق والتميز، تقديراً لدوره المتميز كأحد مؤسسي اتحاد عمال فلسطين في لبنان، وتثميناً لجهوده في مد جسور العلاقات بين اتحاد عمال فلسطين، واتحاد النقابات العمالية في النرويج.

وتسلم المناضل الجريس الوسام بحضور أفراد عائلته، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوزير
مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى النرويج، ماري أنطوانيت.

وحول ذلك قال سعد: إن الحركة النقابية تتوجه بعظيم الشكر للرئيس أبو مازن، على هذه اللفتة الطيبة، والتي تعبر عن اهتمام القيادة الفلسطينية، بشؤون وأحوال الطبقة الفلسطينية العاملة داخل الوطن وخارجه.

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