السلطات السورية تُفكك طائرة مسيّرة أُسقطت بأجواء جبل الشيخ

طائرة مسيرة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجهات المختصة، فكّكت اليوم طائرة مسيّرة محملة بقنابل عنقودية، تمت السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ، بريف القنيطرة الشمالي.



وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري، دمرت مساء الخميس الماضي، طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منطقة عقربا بريف دمشق الجنوبي، دون مزيد من التفاصيل.



وأفاد مصدر ميداني لـ (سانا)، بأن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها.



وأوضح المصدر: أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.