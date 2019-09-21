لاجئة سورية مُغتربة في مصر تُناشد انتصار الوزير إعادة راتب زوجها الشهيد

وجهت السيدة منى عسكر، زوجة الشهيد الفلسطيني رضوان أحمد يوسف، مناشدة إلى الوزيرة انتصار الوزير "أم جهاد"، لإعادة راتب زوجها الشهيد، والذي تم قطعه منذ عامين بسبب زواجها من مصري.





وقالت منى في مناشدتها: "أنا لاجئة سورية، وسُكان القاهرة حالياً، تم قطع راتب زوجي بسبب زواجي من مصري، لكني حالياً مُطلقة ولدي ولد مريض".





وأضافت منى في مناشدتها عبر "دنيا الوطن": "أنا سيدة كبيرة في السن، وعمري لا يسمح لي بالعمل، وأمكث في الغربة حيث لا عائلة لي ولا سند، وابني لا يعمل، ومكسور عليا إيجار البيت، وبحاجة إلى علاج شهري".





ووجهت منى رسالتها للوزيرة أم جهاد: "الرجاء كل الرجاء أن تنظري لحالي من باب الإنسانية والرحمة، وتعيدو لي راتبي، لأنني أتعرض لمضايقات وابتزاز، وأنا بأمس الحاجة للراتب لسداد ديوني والعيش بكرامة".





وقالت منى: "ذهبت للسفارة في القاهرة، ومكتب الشهداء أيضاً وقدمت أوراقي، وتواصلت مع مكتب عمان بالأردن، ولكن دون فائدة، لذا أتمنى منك إنصافي وإعادة الراتب".





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