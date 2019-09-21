غانتس يهزم نتنياهو بالنتائج النهائية لانتخابات الكنيست

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن نتائج فرز نحو 99.5% من صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ 22 التي جرت يوم الثلاثاء الفائت، أظهرت أن قائمة حزب (الليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، حصلت على 31 مقعداً، وقائمة (أزرق أبيض) برئاسة عضو الكنيست بيني غانتس على 33 مقعداً، والقائمة المشتركة على 13 مقعداً، وقائمة حزب (شاس) على تسعة مقاعد.







وحسب الصحيفة، فقد حصل كل من قائمة حزب (إسرائيل بيتنا)، وقائمة (يهدوت هتوراه) على 8 مقاعد، فيما حصلت قائمة تحالف (يامينا) على 7 مقاعد، وقائمة (العمل – جسر) على 6 مقاعد، وقائمة (المعسكر الديمقراطي) على 5 مقاعد.

يشار إلى أن هذه النتائج تبقى غير رسمية إلى أن يتم نشر النتائج من قبل لجنة الانتخابات المركزية نهائياً، في الأسبوع المقبل، ولكن وفقاً للبيانات الحالية، سيضم الكنيست الجديد 28 امرأة، وثلاثة من مثليي الجنس (أمير أوحانا (ليكود)، ايتسيك شمولي (العمل – جسر)، ونيستان هوروفيتس (المعسكر الديمقراطي).







كما سيضم الكنيست الجديد ثلاثة رؤساء أركان سابقين (بيني غانتس وغابي أشكنازي وموشيه يعلون)، وأربعة جنرالات (يوآب غلانط من الليكود، والعيزر شتيرن وارونا باربيباي، من أزرق – ابيض، ويئير جولان، من المعسكر الديمقراطي).

رام الله - دنيا الوطنويستدل من النتائج أن الكثير من أعضاء الكنيست الذين انتخبوا في نيسان/ أبريل، سيواصلون عضويتهم في الكنيست الجديد، أما الأعضاء الجدد فهم وليد طه وجابر عساقلة وسامي أبو شحادة، من القائمة المشتركة، وألكسندر كوشنير ومارك افرايموف، من إسرائيل بيتنا، ومتان كهانا من يمينا، إضافة إلى اييلت شكيد ونفتالي بينت (لم ينجحا في انتخابات أبريل)، وموشيه أبو طبول ويئير جولان من المعسكر الديمقراطي، بالإضافة إلى نيتسان هوروفيتس الذي لم ينتخب للكنيست الـ21.