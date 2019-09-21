طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، فيما أشارت إلى أهمية التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.وأضافت: أن السفر للمتبقي من الحافلة الثالثة، بالإضافة إلى الحافلتين، الرابعة، والخامسة حتى الرقم (33) من كشف (9/18).