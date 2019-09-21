منتقداً رئيسه.. وزير أمريكي سابق: نتنياهو خدع ترامب بمعلومات مغلوطة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه استخدم معلومات مغلوطة لإقناع ترامب باتخاذ بعض الإجراءات.





وأوضح تيلرسون، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن ذلك من خلال استخدام معلومات غير صحيحة للتأثير على مواقفه، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأضاف تيلرسون: "نتنياهو سياسي ودبلوماسي ماهر للغاية، لكنه شخص شبه مكيافيلي، على الرغم من العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه عند التعامل مع بيبي، من المفيد دائمًا أن نأخذ في الاعتبار قدرًا كبيرًا من الشك".



وأشار تيلرسون، إلى خطة السلام التي تعدها إدارة ترامب، وقال إنه اعتقد خلال فترة ولايته أن الظروف في المنطقة قد تسمح بتحقيق اتفاق تدعمه الدول العربية، حتى لو لم يوافق الفلسطينيون على كل بنوده.







وانتقد تيلرسون الرئيس ترامب لأنه فضل في كل ما يتعلق بإسرائيل النصيحة التي قدمتها شخصيات من خارج الإدارة على آراء كبار أعضاء حكومته.







وقال تيلرسون: "اعتقدت أننا كنا في اللحظة التي يمكننا فيها إقناع العالم العربي بدعم حل لم يعتبره الفلسطينيون مثالياً، لكن مع ما يكفي من التشجيع والضغط كان يمكننا في النهاية أن نجعلهم يوافقون عليه، بالنسبة لي، كان هذا الحل هو التقسيم إلى دولتين".







وقال تيلرسون إن الاتجاه الذي رغب بالمضي فيه لإنهاء النزاع تم صده بسبب علاقته "المجمدة" مع ترامب، مستطرداً: "لقد نقل (ترامب) كل المسؤولية عن السياسة الخارجية إلى أطراف خارجية، وسلم ملف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لصهره جارد كوشنر".







يشار إلى أن تيلرسون تسلم منصب وزير الخارجية بين الأول من شباط/ فبراير 2017 وحتى إقالته في آذار/ مارس 2018، وقد علم بقرار إقالته من خلال تغريدة نشرها ترامب على (تويتر)، وقرأها تيلرسون حين كان يجلس في المرحاض.

وقال تيلرسون: "لقد فعلوا ذلك مع الرئيس في عدة مناسبات، لإقناعه بأننا الأخيار وهم الأشرار، وبعد ذلك أوضحنا للرئيس أنهم خدعوه، يزعجني أن الحليف الوثيق والمهم بالنسبة لنا يفعل ذلك لنا".