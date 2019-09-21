وزير خارجية إيران: العقوبات الجديدة تستهدف قدرتنا بالحصول على الغذاء والدواء





وقال ظريف في تصريحات للصحفيين نقلها التلفزيون الرسمي: "هذا مؤشر على يأس الولايات المتحدة... عندما يستهدفون نفس المؤسسة مراراً بعقوبات، فإن ذلك يعني فشل محاولتهم إجبار الأمة الإيرانية على أن تجثو تحت (الضغوط القصوى)"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضاف ظريف، الذي كان يتحدث بعد وصوله إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع: "لكن هذا خطير وغير مقبول ويعد محاولة لمنع الشعب الإيراني من الحصول على الغذاء والدواء".



وقال ظريف: إنه سيلتقي يوم الأربعاء بوزراء خارجية الدول المتبقية في الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران في 2015 مع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة، التي انسحبت منه العام الماضي، وعاودت فرض عقوبات أحادية الجانب على طهران.



وأضاف ظريف: "كما قلنا سابقاً، بإمكان الولايات المتحدة الحضور، ولكن فقط إذا عادت إلى (الاتفاق النووي)... وأوقفت حربها الاقتصادية على إيران".



وفرضت واشنطن يوم الجمعة مجموعة جديدة من العقوبات على إيران، استهدف بعضها البنك المركزي وصندوقاً تنموياً، وذلك في أعقاب الهجمات على منشأتين للنفط بالسعودية، ألقت واشنطن والرياض باللوم فيها على طهران.

رام الله - دنيا الوطنندّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، بالعقوبات الأمريكية الجديدة، التي تستهدف البنك المركزي الإيراني، ووصفها بأنها محاولة لحرمان المواطنين العاديين في بلاده من الحصول على الغذاء والدواء.