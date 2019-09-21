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شاهد: الإمارات تُعلق على أنباء مظاهرات ميدان التحرير بمصر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن "حملة جماعة الإخوان المنظمة ضد مصر فشلت"، متهماً الإعلام الحزبي الممول من الخارج ببث واقع غير الذي تعيشه مصر.

وقال قرقاش، عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، السبت: "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلاً ذريعاً، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها".

وأضاف قرقاش: "مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يومياً والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجياً".

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