إلقاء القبض على منفذ تفجير كربلاء بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أن الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء، ألقت القبض على منفذ تفجير الأمس، الذي راح ضحيته 12 قتيلاً و5 جرحى.



وقال عبد المهدي، الذي يزور الصين حالياً في بيان صحفي "نُتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الارهابي الجبان، الذي استهدف مركبة أجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة، وقد سارعت الفرق الطبية لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة، كما سارعت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابي المنفذ بتعاون من الأهالي"، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف: "نعزي أبناء شعبنا بهذا الحادث الآثم، سائلين الباري عز وجل، أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية عن مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء بوسط العراق.