عاجل

  • السلطات السورية تفكك طائرة مسيّرة محملة بقنابل عنقودية أسقطت بأجواء جبل الشيخ

دولي

أندرسن جلوبال توسّع امتدادها في لندن

أندرسن جلوبال توسّع امتدادها في لندن
رام الله - دنيا الوطن
تستكمل "أندرسن جلوبال" توسّعها في المملكة المتّحدة مع انضمام مايلز دين وزوي وايت وفريقهما إلى فريق عمل "أندرسن تاكس" المحدودة في المملكة المتحدة. وتقدّم هذه الإضافة عمقاً إضافيّاً إلى المجموعة في لندن، وتحسّن قدرة الفريق على العمل مع العملاء بشكلٍ كليّ، وتأمين خدمة سلسة هي الأفضل ضمن فئتها. وتتمتّع "أندرسون جلوبال" بحضور في خمسة مواقع في المملكة المتحدة من خلال شركاتها الأعضاء والشركات المتعاونة معها.

وعمل مايلز وزوي في السابق لدى "مايلستون" التي أسّسها مايلز دين في عام 2008، وانضمّت إليها زوي وايات كشريكة في عام 2015. وكجزءٍ من "أندرسن تاكس" المحدودة، سيستمرّ هذان الشريكان بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الضريبيّة العالميّة إلى الشركات والعملاء من القطاع الخاصّ، والصناديق الاستثماريّة، والمستثمرين والمطوّرين في مجال العقارات. وقّعت "مايلستون" اتّفاقيّة تعاون مع "أندرسن جلوبال" في عام 2018، وأدّى التأثير الإيجابي لهذه العلاقة إلى انضمام مايلز وزوي وفريق عملهما الآن إلى الشركة العضو التابعة لـ "أندرسن جلوبال" في المملكة المتّحدة.

وقال مايلز دين، الشريك المؤسّس لشركة "مايلستون" وحاليّاً شريك في شركة "أندرسن تاكس" المحدودة، في هذا السياق: "كان ضروريّاً بالنسبة إلينا أن نضمن جهوزيّتنا لتزويد عملائنا بالأفضل. وإنّنا نتطلّع قدماً إلى استكمال تقديم خدمة سلسة ومنافع خبرتنا من الأفضل حول العالم كجزءٍ من عائلة ’أندرسن جلوبال‘. 

وإنّني أقدّر أهميّة العمل مع شركاء يتشاطرون تفكيرنا حول العالم، وبيّن الوقت الذي قضيناه مع ’أندرسن جلوبال‘ كشركة متعاونة والآن كجزء من الشركة العضو في المملكة المتحدة عن التزام مشترك بتأمين خدمات عالية الجودة".

وصرّح جورج ماك كراكين، الشريك الإداري لدى شركة "أندرسن تاكس" المحدودة، قائلاً: "يشكّل انضمام مايلز وزوي كشريكَين ضمن فريقنا تطوّراً طبيعياً نتيجة عملنا عن كثب معهما لفترة تفوق عامَين. وكجزءٍ من ’أندرسن تاكس‘ المحدودة، ستقوم الخبرة والتجربة المكمّلتَين للفريق بمنح مجموعتنا الأوسع تحفيزاً كبيراً في السوق الديناميكيّة للمملكة المتحدة في ظلّ توسيع امتدادنا في جميع أنحاء البلاد وعلى الصعيد العالمي".

ومن جانبه، قال مارك فورساتز، رئيس مجلس إدارة "أندرسن جلوبال" والرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن": "يقدّم مايلز وزوي وفريقهما نوع الخبرة والالتزام الفريدَين اللذَين يتفوّقان على الآخرين. ويجسّد الفريق الخصائص التي نقيّمها في ’أندرسن‘ مثل الشفافيّة والخدمة الأفضل ضمن فئتها والإدارة الجيّدة. ومع استمرارنا بإضافة وتوسيع قدراتنا للعملاء في المملكة المتحدة، نلجأ إلى الأساس الحالي في المنطقة ونبيّن التزامنا بتقديم خدمات سلسة حول العالم".

وتُعتبر "أندرسن جلوبال" رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة والمنفصلة قانوناً، وتضمّ أخصائيين في الخدمات الضريبية والقانونية من جميع أنحاء العالم. تأسست الرابطة في العام 2013 من قبل الشركة العضو الأمريكية "أندرسن تاكس" المحدودة. وتضمّ "أندرسن جلوبال" حالياً أكثر من 4,500 أخصائي في جميع أنحاء العالم وتتمتع بحضور في أكثر من 149 موقعاً من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

أخبار ذات صلة

زعيم المعارضة بالكنيست الإسرائيلي قد يكون عربياً

زعيم المعارضة بالكنيست الإسرائيلي قد يكون عربياً

مقتل أربعة أشخاص في تحطم حافلة سياحية بولاية يوتا الأمريكية

مقتل أربعة أشخاص في تحطم حافلة سياحية بولاية يوتا الأمريكية

تهديد من الحرس الثوري الإيراني بشأن الطائرات المسيّرة والحرب المتوقعة

تهديد من الحرس الثوري الإيراني بشأن الطائرات المسيّرة والحرب المتوقعة

بوتين يُنفذ وعده ويُسقط طائرة إسرائيلية بسماء سوريا

بوتين يُنفذ وعده ويُسقط طائرة إسرائيلية بسماء سوريا

الولايات المتحدة تُرسل قوات أمريكية للسعودية

الولايات المتحدة تُرسل قوات أمريكية للسعودية

غرينبلات يكشف سبب استقالته من منصبه بالإدارة الأمريكية

غرينبلات يكشف سبب استقالته من منصبه بالإدارة الأمريكية

مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة داخل حافلة بمحافظة كربلاء العراقية

مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة داخل حافلة بمحافظة كربلاء العراقية

سيلتقي الرئيس عباس برام الله.. بوتين يزور المنطقة في يناير المقبل

سيلتقي الرئيس عباس برام الله.. بوتين يزور المنطقة في يناير المقبل

الدنيا حكايات

أخطاء الداعية الكيالي

أخطاء الداعية الكيالي

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تستخدم مختلف الحيل وأساليب الاحتيال للسيطرة على اراضي الفلسطينيين

سلطات الاحتلال تستخدم مختلف الحيل وأساليب الاحتيال للسيطرة على اراضي الفلسطينيين

حنا: قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة بفلسطين

حنا: قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة بفلسطين

بحر يدعو البرلمان والحكومة اللبنانية لمساندة اللاجئين إلى حين عودتهم

بحر يدعو البرلمان والحكومة اللبنانية لمساندة اللاجئين إلى حين عودتهم

توجّه للأمم المتحدة.. الكشف عن نتائج لقاءات الرئيس عباس في النرويج

توجّه للأمم المتحدة.. الكشف عن نتائج لقاءات الرئيس عباس في النرويج

معرض &#34;مستشفى غزة&#34; في &#34;مهرجان بيروت للصورة 2019&#34;...الحياة على حافة الموت

معرض "مستشفى غزة" في "مهرجان بيروت للصورة 2019"...الحياة على حافة الموت

معهد أبحاث السلام النرويجي يستضيف عريقات لإلقاء محاضرة

معهد أبحاث السلام النرويجي يستضيف عريقات لإلقاء محاضرة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة

منوعات

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ&#34;الصفر&#34; بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ"الصفر" بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

هنا الزاهد تدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال شهر العسل

هنا الزاهد تدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال شهر العسل

شاهد: شقيق ناصيف زيتون يدخل القفص الذهبي والأخير يقف اشبيناً له

شاهد: شقيق ناصيف زيتون يدخل القفص الذهبي والأخير يقف اشبيناً له

مي عمر تثير الجدل بفستان مفتوح في مهرجان الجونة

مي عمر تثير الجدل بفستان مفتوح في مهرجان الجونة

شاهد: افتتاح مهرجان الجونة بأغنية أبكت الجميع

شاهد: افتتاح مهرجان الجونة بأغنية أبكت الجميع

من الفنان الذي قبّل محمد رمضان رأسه في الطائرة؟

من الفنان الذي قبّل محمد رمضان رأسه في الطائرة؟

درة تناشد متابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس

درة تناشد متابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس

عربي

القروي يُشارك بالدعاية الانتخابية للرئاسة التونسية من خلف القضبان

القروي يُشارك بالدعاية الانتخابية للرئاسة التونسية من خلف القضبان

هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

لواء مصري سابق يدعو لعودة سوريا للجامعة العربية

لواء مصري سابق يدعو لعودة سوريا للجامعة العربية

مقتل ثمانية مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا

مقتل ثمانية مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا