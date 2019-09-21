أندرسن جلوبال توسّع امتدادها في لندن





وإنّني أقدّر أهميّة العمل مع شركاء يتشاطرون تفكيرنا حول العالم، وبيّن الوقت الذي قضيناه مع ’أندرسن جلوبال‘ كشركة متعاونة والآن كجزء من الشركة العضو في المملكة المتحدة عن التزام مشترك بتأمين خدمات عالية الجودة".



وصرّح جورج ماك كراكين، الشريك الإداري لدى شركة "أندرسن تاكس" المحدودة، قائلاً: "يشكّل انضمام مايلز وزوي كشريكَين ضمن فريقنا تطوّراً طبيعياً نتيجة عملنا عن كثب معهما لفترة تفوق عامَين. وكجزءٍ من ’أندرسن تاكس‘ المحدودة، ستقوم الخبرة والتجربة المكمّلتَين للفريق بمنح مجموعتنا الأوسع تحفيزاً كبيراً في السوق الديناميكيّة للمملكة المتحدة في ظلّ توسيع امتدادنا في جميع أنحاء البلاد وعلى الصعيد العالمي".



ومن جانبه، قال مارك فورساتز، رئيس مجلس إدارة "أندرسن جلوبال" والرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن": "يقدّم مايلز وزوي وفريقهما نوع الخبرة والالتزام الفريدَين اللذَين يتفوّقان على الآخرين. ويجسّد الفريق الخصائص التي نقيّمها في ’أندرسن‘ مثل الشفافيّة والخدمة الأفضل ضمن فئتها والإدارة الجيّدة. ومع استمرارنا بإضافة وتوسيع قدراتنا للعملاء في المملكة المتحدة، نلجأ إلى الأساس الحالي في المنطقة ونبيّن التزامنا بتقديم خدمات سلسة حول العالم".



وتُعتبر "أندرسن جلوبال" رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة والمنفصلة قانوناً، وتضمّ أخصائيين في الخدمات الضريبية والقانونية من جميع أنحاء العالم. تأسست الرابطة في العام 2013 من قبل الشركة العضو الأمريكية "أندرسن تاكس" المحدودة. وتضمّ "أندرسن جلوبال" حالياً أكثر من 4,500 أخصائي في جميع أنحاء العالم وتتمتع بحضور في أكثر من 149 موقعاً من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.







رام الله - دنيا الوطنتستكمل "أندرسن جلوبال" توسّعها في المملكة المتّحدة مع انضمام مايلز دين وزوي وايت وفريقهما إلى فريق عمل "أندرسن تاكس" المحدودة في المملكة المتحدة. وتقدّم هذه الإضافة عمقاً إضافيّاً إلى المجموعة في لندن، وتحسّن قدرة الفريق على العمل مع العملاء بشكلٍ كليّ، وتأمين خدمة سلسة هي الأفضل ضمن فئتها. وتتمتّع "أندرسون جلوبال" بحضور في خمسة مواقع في المملكة المتحدة من خلال شركاتها الأعضاء والشركات المتعاونة معها.وعمل مايلز وزوي في السابق لدى "مايلستون" التي أسّسها مايلز دين في عام 2008، وانضمّت إليها زوي وايات كشريكة في عام 2015. وكجزءٍ من "أندرسن تاكس" المحدودة، سيستمرّ هذان الشريكان بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الضريبيّة العالميّة إلى الشركات والعملاء من القطاع الخاصّ، والصناديق الاستثماريّة، والمستثمرين والمطوّرين في مجال العقارات. وقّعت "مايلستون" اتّفاقيّة تعاون مع "أندرسن جلوبال" في عام 2018، وأدّى التأثير الإيجابي لهذه العلاقة إلى انضمام مايلز وزوي وفريق عملهما الآن إلى الشركة العضو التابعة لـ "أندرسن جلوبال" في المملكة المتّحدة.وقال مايلز دين، الشريك المؤسّس لشركة "مايلستون" وحاليّاً شريك في شركة "أندرسن تاكس" المحدودة، في هذا السياق: "كان ضروريّاً بالنسبة إلينا أن نضمن جهوزيّتنا لتزويد عملائنا بالأفضل. وإنّنا نتطلّع قدماً إلى استكمال تقديم خدمة سلسة ومنافع خبرتنا من الأفضل حول العالم كجزءٍ من عائلة ’أندرسن جلوبال‘.