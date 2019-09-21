الحكومة الفلسطينية تُقدم طلباً رسمياً لإسرائيل لاستيراد البترول من العراق
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن" من مصادر خاصة، أن الحكومة الفلسطينية تقدمت بطلب رسمي للسلطات الإسرائيلية من أجل استيراد البترول من العراق.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن الطلب قُدم للجانب الإسرائيلي في إطار جدية الحكومة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.
وأوضحت المصادر، أن إسرائيل لم ترد حتى اللحظة على الطلب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن ذلك يحتاج إلى الكثير من الإجراءات والبنى التحتية في المعابر.
وأضافت المصادر: "يؤكد ذلك مضي الحكومة قدماً في خطط الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وتقديم الطلب يأتي في إطار الإجراءات المتبعة، حيث لا يمكن استيراد أو تصدير أي بضاعة أو سلعة دون موافقة إسرائيلية".
يذكر، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، كشف عن خطة فلسطينية لاستيراد النفط العراقي، وتكريره في إحدى الدول العربية.
وقال اشتية، خلال لقاء له مع جهاز الإحصاء المركزي، في تصريحات سابقة: "الأسبوع المقبل سنكون في العراق، ونحاول قدر الإمكان توسيع التواصل مع عمقنا العربي، بالتجارة والخدمات وفي كل شيء، ونحاول استيراد البترول من العراق، ونكرره في إحدى الدول العربية".
وأضاف اشتية: "بدأنا في خطوات الانفكاك من الاحتلال بخطوات جدية، فالتحويلات الطبية إلى إسرائيل توقفت تماماً، ما عدا الحالات الاستكمالية".
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