الحكومة الفلسطينية تُقدم طلباً رسمياً لإسرائيل لاستيراد البترول من العراق

خاص دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن" من مصادر خاصة، أن الحكومة الفلسطينية تقدمت بطلب رسمي للسلطات الإسرائيلية من أجل استيراد البترول من العراق.





وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن الطلب قُدم للجانب الإسرائيلي في إطار جدية الحكومة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.







وأوضحت المصادر، أن إسرائيل لم ترد حتى اللحظة على الطلب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن ذلك يحتاج إلى الكثير من الإجراءات والبنى التحتية في المعابر.





وأضافت المصادر: "يؤكد ذلك مضي الحكومة قدماً في خطط الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وتقديم الطلب يأتي في إطار الإجراءات المتبعة، حيث لا يمكن استيراد أو تصدير أي بضاعة أو سلعة دون موافقة إسرائيلية".



