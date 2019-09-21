مقتل أربعة أشخاص في تحطم حافلة سياحية بولاية يوتا الأمريكية





وقال جندي بدورية تعمل على الطرق السريعة بالولاية: إن ملابسات الحادث، لم تتضح بعد، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، بينما قال رئيس شرطة مقاطعة جارفيلد ليلاند بولوك: إن الحافلة هوت من على طريق سريع قرب متنزه برايس كانيون.



وقال الجندي: إن جزءاً من الطريق السريع حيث وقع الحادث، أغلق في الاتجاهين في حين فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة سبب الحادث، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يظل الإغلاق "لفترة من الوقت".

رام الله - دنيا الوطنقُتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب نحو 12 شخصاً بجروح خطيرة، في تحطم حافلة تقل سياحاً يتحدثون الصينية، قرب متنزه برايس كانيون الوطني، في ولاية (يوتا) الأمريكية.