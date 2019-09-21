تهديد من الحرس الثوري الإيراني بشأن الطائرات المسيّرة والحرب المتوقعة



وأضاف: أي هجوم محدود لن يبقى محدوداً، ولن نبقي نقطة آمنة، مشيراً إلى أننا "لدينا إرادة للرد الحازم على أي اعتداء وردنا سيكون قاسياً، ولن نسمح أبداً بجر الحرب إلى داخل إيران".



وتابع: "كشفنا عن جزء بسيط من قوتنا، واستخدمنا القليل منها حتى الآن".





رام الله - دنيا الوطنواصل الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تهديداته بشأن الطائرات المسيّرة، التي تنتهك الأجواء الإيرانية.وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وفق ما نقلت قناة (الميادين): إنه سيواصل إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك الأجواء الإيرانية.