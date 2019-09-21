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دولي

تهديد من الحرس الثوري الإيراني بشأن الطائرات المسيّرة والحرب المتوقعة

تهديد من الحرس الثوري الإيراني بشأن الطائرات المسيّرة والحرب المتوقعة
الحرس الثوري الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
واصل الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تهديداته بشأن الطائرات المسيّرة، التي تنتهك الأجواء الإيرانية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وفق ما نقلت قناة (الميادين): إنه سيواصل إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك الأجواء الإيرانية.

وأضاف: أي هجوم محدود لن يبقى محدوداً، ولن نبقي نقطة آمنة، مشيراً إلى أننا "لدينا إرادة للرد الحازم على أي اعتداء وردنا سيكون قاسياً، ولن نسمح أبداً بجر الحرب إلى داخل إيران".

وتابع: "كشفنا عن جزء بسيط من قوتنا، واستخدمنا القليل منها حتى الآن".

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