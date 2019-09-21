شؤون فلسطينية

شاهد: أبو مرزوق يُعلّق على تصريحات ترامب بشأن إيران والسعودية

شاهد: أبو مرزوق يُعلّق على تصريحات ترامب بشأن إيران والسعودية
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعقوبات التي فرضها على إيران.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر (تويتر): "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحارب إيران، ولن يدافع عن المملكة العربية السعودية".

وأضاف أبو مرزوق: "حتى نستطيع أن نفهم السياسة الأمريكية وخداعها، انظر في 20/9 وافق ترامب على زيادة القوات الأمريكية للمرة الثانية، وخاصة الدفاعات الجوية، ولا يخفى على أحد؛ ترامب لن يحارب إيران ولن يدافع عن السعودية، ويستمر في بيع أسلحة للمملكة لا يتم استخدامها، ويحاصر إيران ويطلب مفاوضاتها".

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية موافقتها على تعزيز قواتها في منطقة الشرق الأوسط، عقب الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية في السعودية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى موافقته لنشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط، ستتركز مهامها بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي.

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