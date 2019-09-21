بوتين يُنفذ وعده ويُسقط طائرة إسرائيلية بسماء سوريا

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة (سبوتنك) الروسية للأنباء، أن مقاتلات روسية، انطلقت من مطار حميميم في سوريا، أحبطت هجوم طائرات إسرائيلية على سوريا.





وأوضحت الوكالة، أن تحليق طائرات حربية، أقلعت من مطار حميميم إلى الجنوب السوري منع تكرار الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة السورية وضواحيها في ليلة 19/20 سبتمبر/ أيلول، مشددةً أن الطائرات التي منعت تكرار الهجوم الإسرائيلي روسية.



يذكر أن طائرتين حربيتين على الأقل، أقلعتا من مطار حميميم عند الساعة الثامنة مساء 19 أيلول/ سبتمبر، ثم تم إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية التي انتهكت أجواء سوريا، فلم يتكرر الهجوم في ريف العاصمة السورية.وأشارت الوكالة، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال استمرت تل أبيب في توجيه الضربات لسوريا.