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القروي يُشارك بالدعاية الانتخابية للرئاسة التونسية من خلف القضبان

القروي يُشارك بالدعاية الانتخابية للرئاسة التونسية من خلف القضبان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سمحت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، بتسجيل حلقات التعبير المباشر الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي، نبيل القروي.

جاء ذلك، بعد طلب تقدم به التلفزيون التونسي إلى الهيئة، للموافقة على تمكين القروي من المشاركة في مناظرات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية.

ووافقت الهيئة على مشاركة القروي إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها، وفق "موزايك إف إم التونسية".

وإثر هذه الموافقة، راسل التلفزيون التونسي، حسب الإذاعة، كلاً من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

واتبع التلفزيون التونسي في طلبه المسارين الإداري والقضائي حيث تم تكليف محاميه بطلب استعجال النظر في هذه الأذون القضائية.

وشهدت تونس يوم 15 أيلول/ سبتمبر الحالي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أستاذ القانون والسياسي المستقل، قيس سعيّد، ورجل الأعمال المعتقل، نبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وحصل سعيّد على 18.4% من الأصوات، بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6%، حيث أن من بين المرشحين الآخرين في الجولة الأولى، وعددهم 24 مرشحاً، رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس جمهورية سابق، ووزير للدفاع، وجاء مرشح "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9%.

وقرر القضاء التونسي توقيف القروي قبل عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفية تهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية في العام 2017.

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