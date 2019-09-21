شؤون فلسطينية

الغول: لا يُوجد في القيادة الفلسطينية شخص يرفض عقد المجلس المركزي

الغول: لا يُوجد في القيادة الفلسطينية شخص يرفض عقد المجلس المركزي
المجلس المركزي - أرشيف
خاص دنيا الوطن-صلاح سكيك
نفى عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول، أن يكون هنالك أشخاص في القيادة الفلسطينية، يُعارضون عقد المجلس المركزي الفلسطيني، أو أن تكون "اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل"، هي البديل للمجلس المركزي.

وأكد الغول لـ"دنيا الوطن"، أنه لا يمكن لأي لجنة أن تُعوض عقد المركزي، على اعتبار أنه أعلى هيئة في ظل عد انعقاد المجلس الوطني، ولا يمكن أن يتم استبداله بأي هيئة أخرى.

وأوضح أن تسارع الأحداث، وما تمُر به القضية الفلسطينية من مخاطر، دعا القيادة الفلسطينية لأن تؤجل عقد المجلس المركزي، مبينًا في الوقت ذاته، أن هنالك ضرورة ليتم عقد المركزي، ولا بد للجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، وأعضاء المركزي، أن يدعو لعقد المركزي في أسرع وقت.
  
وفي سياق آخر، دعا الغول، الفصائل الفلسطينية، بأن تُعلن على الملأ بأن حركة حماس هي من تُعطل المصالحة، وترفض تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، موضحًا أنه لا يوجد مشكلة عند القيادة الفلسطينية، أو الراعي المصري، وإنما المشكلة لدى حماس التي ترفض المصالحة، وتسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية.

وأضاف، أما بخصوص طرح فصائل منظمة التحرير، لأوراق جديدة للمصالحة، ويعتبر عجزًا واضحًا منهم، وعليهم أن يرفعوا صوتهم، ويُعلنوا أن حماس هي المتسبب بالانقسام، وهي التي ترفض المصالحة، متابعًا: "حماس وجدت لتُقسم الشعب الفلسطيني".

وأشار الغول، إلى أن المال الذي تدفعه قطر هو لتغذية انقلاب حماس، ويدفع لاستمرار الانقسام أكثر، وعلى قطر أن تُعيد النظر في سياساتها، وأن تعود لرشدها، وعدم العبث بمصالح الشعب الفلسطيني.  

أخبار ذات صلة

حنا: قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة بفلسطين

حنا: قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة بفلسطين

بحر يدعو البرلمان والحكومة اللبنانية لمساندة اللاجئين إلى حين عودتهم

بحر يدعو البرلمان والحكومة اللبنانية لمساندة اللاجئين إلى حين عودتهم

قيادي بالمنظمة يوجه طلباً للدول المانحة بشأن الالتزامات المالية للسلطة و(أونروا)

قيادي بالمنظمة يوجه طلباً للدول المانحة بشأن الالتزامات المالية للسلطة و(أونروا)

توجّه للأمم المتحدة.. الكشف عن نتائج لقاءات الرئيس عباس في النرويج

توجّه للأمم المتحدة.. الكشف عن نتائج لقاءات الرئيس عباس في النرويج

معرض &#34;مستشفى غزة&#34; في &#34;مهرجان بيروت للصورة 2019&#34;...الحياة على حافة الموت

معرض "مستشفى غزة" في "مهرجان بيروت للصورة 2019"...الحياة على حافة الموت

معهد أبحاث السلام النرويجي يستضيف عريقات لإلقاء محاضرة

معهد أبحاث السلام النرويجي يستضيف عريقات لإلقاء محاضرة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء الداعية الكيالي

أخطاء الداعية الكيالي

شؤون فلسطينية

حنا: قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة بفلسطين

حنا: قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة بفلسطين

بحر يدعو البرلمان والحكومة اللبنانية لمساندة اللاجئين إلى حين عودتهم

بحر يدعو البرلمان والحكومة اللبنانية لمساندة اللاجئين إلى حين عودتهم

معرض &#34;مستشفى غزة&#34; في &#34;مهرجان بيروت للصورة 2019&#34;...الحياة على حافة الموت

معرض "مستشفى غزة" في "مهرجان بيروت للصورة 2019"...الحياة على حافة الموت

معهد أبحاث السلام النرويجي يستضيف عريقات لإلقاء محاضرة

معهد أبحاث السلام النرويجي يستضيف عريقات لإلقاء محاضرة

وزارةالصحة: المراجعة الطبية المبكرة تقي من تفاقم مرض (الزهايمر)

وزارةالصحة: المراجعة الطبية المبكرة تقي من تفاقم مرض (الزهايمر)

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيزرية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيزرية

صالح ناصر: شعبنا لن يقبل مشاريع التوطين ولا البديلة عن حق العودة

صالح ناصر: شعبنا لن يقبل مشاريع التوطين ولا البديلة عن حق العودة

الضابطة الجمركية تضبط 395 من طيور الحبش الممنوعة من التداول

الضابطة الجمركية تضبط 395 من طيور الحبش الممنوعة من التداول

منوعات

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

شاهد: كريس جينر تتعرض لضرب مبرح من حراس ابنتها كيم كارداشيان

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ&#34;الصفر&#34; بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

روتانا تُعيد راشد الماجد لـ"الصفر" بهذا الإجراء الذي أغضب جمهوره

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

هنا الزاهد تدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال شهر العسل

هنا الزاهد تدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال شهر العسل

شاهد: شقيق ناصيف زيتون يدخل القفص الذهبي والأخير يقف اشبيناً له

شاهد: شقيق ناصيف زيتون يدخل القفص الذهبي والأخير يقف اشبيناً له

مي عمر تثير الجدل بفستان مفتوح في مهرجان الجونة

مي عمر تثير الجدل بفستان مفتوح في مهرجان الجونة

شاهد: افتتاح مهرجان الجونة بأغنية أبكت الجميع

شاهد: افتتاح مهرجان الجونة بأغنية أبكت الجميع

من الفنان الذي قبّل محمد رمضان رأسه في الطائرة؟

من الفنان الذي قبّل محمد رمضان رأسه في الطائرة؟

درة تناشد متابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس

درة تناشد متابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس

عربي

هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

لواء مصري سابق يدعو لعودة سوريا للجامعة العربية

لواء مصري سابق يدعو لعودة سوريا للجامعة العربية

مقتل ثمانية مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا

مقتل ثمانية مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا

الملك سلمان: سنتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمننا بعد استكمال التحقيق بهجوم (أرامكو)

الملك سلمان: سنتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمننا بعد استكمال التحقيق بهجوم (أرامكو)