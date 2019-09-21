الغول: لا يُوجد في القيادة الفلسطينية شخص يرفض عقد المجلس المركزي

المجلس المركزي - أرشيف

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خاص دنيا الوطن-صلاح سكيك

نفى عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول، أن يكون هنالك أشخاص في القيادة الفلسطينية، يُعارضون عقد المجلس المركزي الفلسطيني، أو أن تكون "اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل"، هي البديل للمجلس المركزي.



وأكد الغول لـ"دنيا الوطن"، أنه لا يمكن لأي لجنة أن تُعوض عقد المركزي، على اعتبار أنه أعلى هيئة في ظل عد انعقاد المجلس الوطني، ولا يمكن أن يتم استبداله بأي هيئة أخرى.



وأوضح أن تسارع الأحداث، وما تمُر به القضية الفلسطينية من مخاطر، دعا القيادة الفلسطينية لأن تؤجل عقد المجلس المركزي، مبينًا في الوقت ذاته، أن هنالك ضرورة ليتم عقد المركزي، ولا بد للجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، وأعضاء المركزي، أن يدعو لعقد المركزي في أسرع وقت.



وفي سياق آخر، دعا الغول، الفصائل الفلسطينية، بأن تُعلن على الملأ بأن حركة حماس هي من تُعطل المصالحة، وترفض تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، موضحًا أنه لا يوجد مشكلة عند القيادة الفلسطينية، أو الراعي المصري، وإنما المشكلة لدى حماس التي ترفض المصالحة، وتسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية.



وأضاف، أما بخصوص طرح فصائل منظمة التحرير، لأوراق جديدة للمصالحة، ويعتبر عجزًا واضحًا منهم، وعليهم أن يرفعوا صوتهم، ويُعلنوا أن حماس هي المتسبب بالانقسام، وهي التي ترفض المصالحة، متابعًا: "حماس وجدت لتُقسم الشعب الفلسطيني".



وأشار الغول، إلى أن المال الذي تدفعه قطر هو لتغذية انقلاب حماس، ويدفع لاستمرار الانقسام أكثر، وعلى قطر أن تُعيد النظر في سياساتها، وأن تعود لرشدها، وعدم العبث بمصالح الشعب الفلسطيني.