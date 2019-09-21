شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة يوجه طلباً للدول المانحة بشأن الالتزامات المالية للسلطة و(أونروا)

قيادي بالمنظمة يوجه طلباً للدول المانحة بشأن الالتزامات المالية للسلطة و(أونروا)
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، الدولة المانحة، بالإيفاء بالتزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية، و(أونروا)، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية على ثقة بذلك، بالرغم من الضغوط الإسرائيلي والأمريكية.

وفيما يتعلق بخطاب الرئيس في الأمم المتحدة، قال رأفت: إن الرئيس محمود عباس، سيتحدث في كلمته في الجمعية العام للأمم المتحدة، وسيطرح مجمل الموقف الفلسطيني، وسيؤكد على رفض ما يسمى (صفقة القرن)، التي صاغها "الصهاينة" والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن  الرئيس عباس، سيدعو الجمعية العامة للانتفال من مجرد إدانة إسرائيل، إلى إجراءات بحق دولة الاحتلال، وفرض عقوبات وإرغامها على تنفيذ قرارت الشرعية الدولية، بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني لكل الأراضي الفلسطينية، التي اُحتلت في عام 67، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة.

وتابع رأفت: سيدعو الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما سيتحدث الرئيس عباس، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية، تستهدف ضم مزيد من الأراضي المحتلة إلى دولة الاحتلال، وتدمير حل الدولتين، كما ستكون هناك اجتماعات للدولة المانحة لـ (أونروا) وسندفع باتجاه تجديد ولايتها لثلاث سنوات أخرى. 

وأضاف: نحن نتطلع لأن تفي الدول المانحة بالتزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية، ووكالة غوث اللاجئين (أونروا)، ونحن على ثقة بأن الدولة المانحة، ستقوم بذلك، بالرغم من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

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