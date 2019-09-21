توجّه للأمم المتحدة.. الكشف عن نتائج لقاءات الرئيس عباس في النرويج





وشدّد مستشار الرئيس عباس، على أن هذا الاجتماع سيركز على مراجعة العملية الاقتصادية، وعملية بناء المؤسسات، وكيف يمكن للدول المانحة مواصلة الدعم لدولة فلسطين، ويحضره عن الجانب الفلسطيني، رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية، وسيكون للرئيس عباس كلمة قصيرة في هذا اللقاء، تقديراً من دولة فلسطين للنرويج.







وتابع الخالدي: خلال وجود الرئيس عباس في الأمم المتحدة، سيعقد عشرات اللقاءات وسيحضر عدداً من الاجتماعات، وسيلقي كلمته في 26 من الشهر الجاري ظهراً.

رام الله - دنيا الوطنكشف مجدي الخالدي، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، نتائج مباحثات الرئيس في ممكلة النرويج، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، لافتاً إلى أنه سيلقي كلمة في اجتماع الدول المانحة لـ (أونروا) الذي سيعقد بـ 26 من الشهر الجاري في نيويورك.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الرئيس عباس، سيتوجه من النرويج للأمم المتحدة، بعد ثلاثة أيام من اللقاءات، على جميع المستويات، كانت تركز على توثيق العلاقات بين فلسطين والنرويج.وتابع: النرويج كان لها دور كبير منذ 26 عاماً، واستضافت مباحثات أنتجت اتفاق سلام، عاد من خلاله نحو مليون فلسطيني إلى بلادهم، كما ساعدت في النهوض بالمؤسسات الفلسطينية.وأكد الخالدي، أن أهم اللقاءات كانت مع رئيسة الوزراء، باعتبارها رئيسة الحكومة النرويجية المنتخبة، ومع المؤسسات الحزبية المختلفة، وكان الحديث عن جميع المواضيع الثنائية، إضافة إلى الاجتماع القادم في الأمم المتحدة للدول المانحة، الذي سينعقد هذا الأسبوع، والتي ستقوده النرويج، وسيحضره عدد كبير من الدول المانحة.