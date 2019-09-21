شؤون فلسطينية

معرض "مستشفى غزة" في "مهرجان بيروت للصورة 2019"...الحياة على حافة الموت

معرض "مستشفى غزة" في "مهرجان بيروت للصورة 2019"...الحياة على حافة الموت
رام الله - دنيا الوطن
يستمر "مهرجان بيروت للصورة 2019" الذي يرعاه دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وتنظمه "جمعية مهرجان الصورة - ذاكرة"، في تقديم فاعلياته التي بدأها في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأنجز منها حتى الآن أحد عشر معرضاً، فقد افتُتح مساء اليوم الخميس 19 أيلول/ سبتمبر 2019، في "دار المصور" (بيروت، الحمراء، الوردية)، معرضٌ ضم صوراً لشيرين يزبك تحت عنوان "مستشفى غزة"، بحضور حشد من المثقفين والمتابعين للفنون والمصورين اضافة الى الطبيبة السنغافورية أنغ سوي تشاي التي كانت ضمن الكادر الطبي الذي عمل في المستشفى عام 1982وقت حصول مجزرة صبرا وشاتيلا.

تتجول عدسة يزبك في مستشفى غزة التي أسستها مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، وباتت اليوم مبنى منتهكاً ومنهوكاً، لجأت إليه مجموعة من الأسر الفقيرة، التي تقبلت خرابه وزادته بؤساً على بؤس. وقد قدمت في صورهاً ظروف هذه الأسر التي تعيش في الحضيض، بين المياه المتسربة، ومخاطر المس الكهربائي، ومع القمامة ومياه الصرف المتسربة إلى غرف سفلية، ومع الحشرات والجرذان، أو في أماكن بالكاد يصلها الهواء.

تتناول شيرين يزبك موضوعها بروح توثيقية، من دون البحث عن صور صارخة ومنحى خطابي، إلا أن الصراخ يبدو صاعداً من خلف كل صورة، فالأمكنة هنا أشد صراخاً من أفواه البشر. والمعرض هنا شكل من أشكال الاحتجاج والدعوة إلى تدارك وضع أطفال ونساء يحيون على حافة الموت.

يستمر هذا المعرض حتى 5 تشرين الأول/ أوكتوبر، أيلول/ سبتمبر الجاري، ويفتتح يوم غد الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، الساعة السادسة عصراً، في ورشة 13 مساحة للفن والمدنية، طرابلس، المينا، مقابل الشاطئ الفضي، معرض يضم صوراً لبدر الصفدي تحت عنوان "في هذا المكان حتى سقوط الليل" وصور لماري الخازن تحت عنوان "بصورها حمت الحياة"، كما يفتتح يوم السبت 21 أيلول/ سبتمبر، الساعة السادسة مساء، في المسرح الوطني اللبناني، صور، الميناء، شارع سينما ريفولي، معرض للاحتفاء برائدة التصوير العربي كريمة عبود.

على أن تتوالى تواريخ افتتاح المعارض الأخرى التي يتضمنها المهرجان في أكثر من منطقة من بيروت، بالإضافة إلى مناطق لبنانية أخرى.

وكانت "جمعية مهرجان الصورة - ذاكرة" التي أطلقت هذا المهرجان في نسخته الأولى، بدعم من بلدية بيروت، وبالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والإعلام قد وزعت برنامجاً مفصلاً أعلنت فيه عن 22 معرضاً تقام في إطار هذا المهرجان الذي يشارك فيه 122 مصوراً فوتوغرافياً من لبنان والعالم.

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