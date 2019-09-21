معهد أبحاث السلام النرويجي يستضيف عريقات لإلقاء محاضرة







رام الله - دنيا الوطنألقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، صباح الجمعة محاضرة فى معهد أبحاث السلام التابع لوزارة الخارجية النرويجية بعنوان (مستقبل فلسطين في ظل الضم).وتحدث عريقات، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" عن الوضع السياسي الحالي في فلسطين، لا سيما في ضوء خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المعلنة مؤخرًا لضم وادي الأردن.وأضاف عريقات أن المستقبل يجب ألا يكون فيه احتلال، وإنما دولتان هما: فلسطين وإسرائيل على حدود 1967.وقال عريقات معقباً على نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي: إن نهاية نتنياهو لا تعني إنهاء الاحتلال، والمفتاح للمستقبل يتمثل بإنهاء الاحتلال.وقد بدأت الجلسة بمقدمة من مدير مركز الأبحاث السيد هنريك أوردال، ثم تلا الجلسة نقاش قاده الباحث يورغن جينشاو، حيث أجاب عريقات على أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور.