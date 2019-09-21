لتعزيز دفاعاتها الجوية والصاروخية.. ترامب يوافق على إرسال قوات أمريكية إلى السعودية





يأتي ذلك، بعد هجمات تعد الأكبر على الإطلاق، تعرضت لها منشآت نفط بالمملكة، والتي أنحت واشنطن باللوم فيها على إيران.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون): إن عملية نشر القوات ستتضمن عدداً متواضعاً من الجنود لن يصل إلى آلاف، وستكون ذات طبيعة دفاعية بصفة أساسية.





وذكر (بنتاجون) بشكل مفصل خطط التعجيل بتسليم معدات دفاعية لكل من السعودية ودولة الإمارات، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكانت (رويترز) ذكرت من قبل: أن (بنتاجون) يفكر في إرسال بطاريات مضادة للصواريخ وطائرات مسيرة ومزيد من الطائرات المقاتلة.





وتدرس الولايات المتحدة أيضاً الإبقاء على حاملة طائرات بالمنطقة لأجل غير مسمى.





وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر في إفادة صحفية: "استجابة لطلب المملكة، وافق الرئيس على إرسال قوات أمريكية ستكون ذات طبيعية دفاعية، وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي".



وأضاف: "سنعمل أيضاً على التعجيل بتسليم معدات دفاعية للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية؛ لتعزيز قدراتهما على الدفاع عن نفسيهما".





ويغلق الإعلان الذي أصدره (بنتاجون) في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، الباب أمام أي قرار وشيك لشن هجمات انتقامية ضد إيران عقب الهجمات التي أدت إلى توتر الأسواق العالمية والكشف عن ثغرات كبيرة في الدفاعات الجوية السعودية.



وكان ترامب، قد قال في وقت سابق يوم الجمعة: إنه يعتقد أن ضبط نفسه عسكرياً، أظهر حتى الآن "قوة" مع فرضه بدلاً من ذلك سلسلة أخرى من العقوبات الاقتصادية على إيران.

رام الله - دنيا الوطنوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على إرسال قوات أمريكية؛ لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية.