شؤون فلسطينية

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم غدٍ الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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