إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيزرية

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رام الله - دنيا الوطن

اصيب عشرات المواطنين مساء اليوم الجمعة، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيزرية شرقي القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب استلام اهالي البلدة جثمان الشهيد نسيم أبو رومي بعد احتجازه لدى الاحتلال لأكثر من شهر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



واشارت الى ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين والمنازل السكنية خلال المواجهات، ما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق.