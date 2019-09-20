شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط 395 من طيور الحبش الممنوعة من التداول

الضابطة الجمركية تضبط 395 من طيور الحبش الممنوعة من التداول
رام الله - دنيا الوطن
بناءً على معلومات استخبارتية، تمكن الجهاز في محافظة طولكرم، اليوم الجمعة من ضبط شاحنة قادمة من إسرائيل محملة بـ395 من طيور الحبش الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية بقرار من وزارة الزراعة، وذلك لحماية المنتج الوطني، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الزراعة أقرت التحفظ على طيور الحبش واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وفي سياق متصل أتلف الجهاز بحضور جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني نحو 700 كغم عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لعدم وجود تاريخ إنتاج وانتهاء على العصائر.

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