هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت هزة أرضية، اليوم الجمعة، الساعة 5:35، على بعد 13 كم جنوب شرق القاهرة.
وقال المعهد القومي، في بيان له: "إن قوة الهزة الأرضية بلغت 2.7 على مقياس ريختر، عند خط طول 29.99 شمالا، وخط عرض 31.30 شرقا، بعمق 3.72 كم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت هزة أرضية، اليوم الجمعة، الساعة 5:35، على بعد 13 كم جنوب شرق القاهرة.
وقال المعهد القومي، في بيان له: "إن قوة الهزة الأرضية بلغت 2.7 على مقياس ريختر، عند خط طول 29.99 شمالا، وخط عرض 31.30 شرقا، بعمق 3.72 كم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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