هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت هزة أرضية، اليوم الجمعة، الساعة 5:35، على بعد 13 كم جنوب شرق القاهرة.



وقال المعهد القومي، في بيان له: "إن قوة الهزة الأرضية بلغت 2.7 على مقياس ريختر، عند خط طول 29.99 شمالا، وخط عرض 31.30 شرقا، بعمق 3.72 كم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).