نتنياهو يدرس طلب عفو عن قضاياه للرئيس الاسرائيلي مقابل تركه للساحة السياسية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 13 الاسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرك منذ عدة شهور، بشكل سري، إمكانية طلب عفو عن جميع قضاياه من الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، في مقابل تركه للساحة السياسية.



وقالت القناة ذاتها: "رئيس الوزراء نتنياهو تحدث مع شخص واحد على الأقل حول هذه المسألة، وأعرب عن التشاؤم حول ما إذا كان الرئيس ريفلين سيوافق على هذا الاقتراح".