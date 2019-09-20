مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة داخل حافلة بمحافظة كربلاء العراقية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 14 شخصا بعد تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء، وسط العراق.



ونقل الموقع عن مصدر أمني، قوله: "إن عبوة ناسفة انفجرت داخل باص للركاب في سيطرة (54) شمالي محافظة كربلاء، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص على الأقل بعد أن احترقوا جراء التفجير".



وأضاف: "إن خمسة آخرين أصيبوا بحروق خطرة"، مبينا أن حالة المصابين حرجة وقد يفارقون الحياة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك ستة قتلى من عائلة واحدة.