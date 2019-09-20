مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة داخل حافلة بمحافظة كربلاء العراقية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 14 شخصا بعد تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء، وسط العراق.
ونقل الموقع عن مصدر أمني، قوله: "إن عبوة ناسفة انفجرت داخل باص للركاب في سيطرة (54) شمالي محافظة كربلاء، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص على الأقل بعد أن احترقوا جراء التفجير".
وأضاف: "إن خمسة آخرين أصيبوا بحروق خطرة"، مبينا أن حالة المصابين حرجة وقد يفارقون الحياة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك ستة قتلى من عائلة واحدة.
أفاد موقع (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 14 شخصا بعد تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء، وسط العراق.
ونقل الموقع عن مصدر أمني، قوله: "إن عبوة ناسفة انفجرت داخل باص للركاب في سيطرة (54) شمالي محافظة كربلاء، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص على الأقل بعد أن احترقوا جراء التفجير".
وأضاف: "إن خمسة آخرين أصيبوا بحروق خطرة"، مبينا أن حالة المصابين حرجة وقد يفارقون الحياة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك ستة قتلى من عائلة واحدة.
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