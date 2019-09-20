شؤون فلسطينية

ميلادينوف: القطاع الصحي بغزة ينهار وعلى الفصائل الإنخراط بالجهود المصرية للمصالحة

ميلادينوف: القطاع الصحي بغزة ينهار وعلى الفصائل الإنخراط بالجهود المصرية للمصالحة
رام الله - دنيا الوطن
حذر نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

جاء ذلك في إفادته أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال ميلادينوف: "القطاع الصحي ما زال على حافة الانهيار، والأوضاع الإنسانية مصدر قلق بالغ وتتدهور أكثر، ومن غير الممكن تحسين هذه الأوضاع بدون تخفيف القيود المفروضة على حركة السلع والأفراد أملا في رفعها بشكل كامل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 50% من الأدوية الأساسية و25% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، نفدت من المخازن بقطاع غزة.

وتحمّل وزارة الصحة إسرائيل المسؤولية عن أزمة الأدوية جرّاء منعها دخول كميات الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة، ومنع وصول الوفود والقوافل الإغاثية والطبية في إطار الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ عام 2007.

في سياق آخر، حث المنسق الأممي في إفادته، الفصائل الفلسطينية على أن تنخرط مع مصر في عملية المصالحة، واتخاذ خطوات ملموسة لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يشكل جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

إلى ذلك، حذّر ميلادينوف من أن تقويض حل الدولتين سيدفع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "مستقبل مظلم"، وسيعمل على زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وأبلغ أعضاء المجلس بعدم قيام إسرائيل باتخاذ أي إجراءات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، الداعي إلى وقف الاستيطان.

وطالب إسرائيل بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أن الاستيطان غير قانوني ويشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وألقى ميلادينوف بالضوء على استخفاف إسرائيل بالقرارات الأممية قائلا: "آسف بشدة للوضع المتدهور في الميدان، فالمستوطنات اتسعت منذ صدور هذا القرار (2334)، ووتيرة هدم المباني الفلسطينية في تزايد، وفرص تحقيق المصالحة الفلسطينية تتباعد".

وشدد ميلادينوف في إفادته على "عدم وجود أي حل لوضع نهاية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي سوى حل الدولتين"، معتبرا أي بديل آخر "سيدفع الطرفين لمستقبل مظلم وتهديدات تزعزع الاستقرار بالمنطقة".

أخبار ذات صلة

نتنياهو يدرس طلب عفو عن قضاياه للرئيس الاسرائيلي مقابل تركه للساحة السياسية

نتنياهو يدرس طلب عفو عن قضاياه للرئيس الاسرائيلي مقابل تركه للساحة السياسية

هيئة العودة: الجمعة القادمة جمعة &#34;انتفاضة الاقصى والأسرى&#34;

هيئة العودة: الجمعة القادمة جمعة "انتفاضة الاقصى والأسرى"

الثاني خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار

الثاني خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار

حماية المستهلك: تسع سلع تم وقف استيرادها من اسرائيل لحماية المنتج الوطني

حماية المستهلك: تسع سلع تم وقف استيرادها من اسرائيل لحماية المنتج الوطني

ما أخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة؟

ما أخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة؟

الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من بلدة بيت امر بالخليل

الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من بلدة بيت امر بالخليل

المالكي: إسرائيل تُعادي القيادة الفلسطينية وتبتز الحكومة وتتنصل من الاتفاقيات

المالكي: إسرائيل تُعادي القيادة الفلسطينية وتبتز الحكومة وتتنصل من الاتفاقيات

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين عمر يونس ونسيم أبو رومي

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين عمر يونس ونسيم أبو رومي

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء الداعية الكيالي

أخطاء الداعية الكيالي

شؤون فلسطينية

هيئة العودة: الجمعة القادمة جمعة &#34;انتفاضة الاقصى والأسرى&#34;

هيئة العودة: الجمعة القادمة جمعة "انتفاضة الاقصى والأسرى"

حماية المستهلك: تسع سلع تم وقف استيرادها من اسرائيل لحماية المنتج الوطني

حماية المستهلك: تسع سلع تم وقف استيرادها من اسرائيل لحماية المنتج الوطني

الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من بلدة بيت امر بالخليل

الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من بلدة بيت امر بالخليل

بيت لحم: الاحتلال يعتدي على رئيس وعدد من أعضاء بلدية تقوع

بيت لحم: الاحتلال يعتدي على رئيس وعدد من أعضاء بلدية تقوع

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون بقلقيلية

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون بقلقيلية

45 ألف فلسطيني يصلون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

45 ألف فلسطيني يصلون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

الاحتلال يطلق الرصاص على الشبان ببلدة بيت عزون بعد اصابة ضابط بالحجارة

الاحتلال يطلق الرصاص على الشبان ببلدة بيت عزون بعد اصابة ضابط بالحجارة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

منوعات

شاهد: شقيق ناصيف زيتون يدخل القفص الذهبي والأخير يقف اشبيناً له

شاهد: شقيق ناصيف زيتون يدخل القفص الذهبي والأخير يقف اشبيناً له

مي عمر تثير الجدل بفستان مفتوح في مهرجان الجونة

مي عمر تثير الجدل بفستان مفتوح في مهرجان الجونة

شاهد: افتتاح مهرجان الجونة بأغنية أبكت الجميع

شاهد: افتتاح مهرجان الجونة بأغنية أبكت الجميع

من الفنان الذي قبّل محمد رمضان رأسه في الطائرة؟

من الفنان الذي قبّل محمد رمضان رأسه في الطائرة؟

درة تناشد متابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس

درة تناشد متابعيها: اتقوا الله في أعراض الناس

ما الذي منع عادل إمام من حضور افتتاح الجونة للمرة الأولى منذ انطلاقه؟

ما الذي منع عادل إمام من حضور افتتاح الجونة للمرة الأولى منذ انطلاقه؟

كندة علوش وعمرو يوسف في أول ظهور رسمي منذ ولادة ابنتهما

كندة علوش وعمرو يوسف في أول ظهور رسمي منذ ولادة ابنتهما

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الانظار في الجونة

شاهد.. ياسمين صبري تخطف الانظار في الجونة

مقارنة بين الشاي والقهوة.. أي منهما الأفضل لصحتك؟

مقارنة بين الشاي والقهوة.. أي منهما الأفضل لصحتك؟

شاهد: أول ظهور لشيري عادل بعد انفصالها.. ماذا قالت عن زواجها السابق؟

شاهد: أول ظهور لشيري عادل بعد انفصالها.. ماذا قالت عن زواجها السابق؟

عربي

لواء مصري سابق يدعو لعودة سوريا للجامعة العربية

لواء مصري سابق يدعو لعودة سوريا للجامعة العربية

مقتل ثمانية مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا

مقتل ثمانية مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا

إثيوبيا ترفض اقتراح مصر حول سد النهضة

إثيوبيا ترفض اقتراح مصر حول سد النهضة

الكويت ترفع درجة التأهب الأمني بموانئها للدرجة الثانية

الكويت ترفع درجة التأهب الأمني بموانئها للدرجة الثانية