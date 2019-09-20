سيلتفي الرئيس عباس برام الله.. بوتين يزور المنطقة في ديسمبر المقبل

أكد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوكدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور المنطقة في كانون الثاني/ديسمبر المقبل، وسيلتقي مع الرئيس محمود عباس في رام الله ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي.





وجاء ذلك، خلال استقبال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الخميس، في موسكو، وفدا فلسطينياً إسرائيلياً مشتركاً يمثل مبادرة جنيف، ضم كلا من يوسي بيلين وغادي بيلتيانسكي من الجانب الإسرائيلي، وسميح العبد ونضال فقهاء من الجانب الفلسطيني.



وقال بوغدانوف: "إن لافروف شدد على ضرورة استعادة الفلسطينيين وحدتهم الوطنية وإنهاء الانقسام حسب برنامج تقبله الأمم المتحدة"، معتبراً ذلك طريقاً إلزامياً لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



من جانبه، قال فقهاء: "إن لافروف أكد في اللقاء أنّ حل الدولتين هو المخرج الوحيد للصراع، مشيداً بأهمية وجود فريق فلسطيني إسرائيلي يؤمن بهذا الحل، ويواصل العمل على تحقيقه.



وذكر أن لافروف علق على نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية قائلاً إنه يأمل أن يرى في اسرائيل حكومة تتخذ موقفاً مسؤولاً من حل الصراع.



ونقل فقهاء عن لافروف قوله: "إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبارة عن قنبلة متفجرة، وإن المخرج الوحيد هو حل الدولتين على حدود العام 67".



وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية، أن لافروف أبلغ الوفد الفلسطيني الإسرائيلي المشترك أن استمرار الصراع سيؤدي إلى مزيدٍ من التطرف في المنطقة، وسيتيح للجماعات المسلحة تجنيد المزيد من أبناء الأجيال القادمة لتحقيق أهدافها التدميرية.



رام الله - دنيا الوطن