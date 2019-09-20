واشنطن تهدّد بشنّ ضربات على 15 موقعاً في إيران.. ولكن





وقال: "الحل العسكري يمكن أن يحقق نتائج لكن لا يجب اللجوء إليه"، متوقعاً أن "تحقق العقوبات على إيران نتائج". وأكّد الرئيس الأميركي مع ذلك أنّه لا يريد الإستعجال في ذلك، معتبراً أنّ هذا الموقف يعرض القوّة وليس الضعف.



وكان ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم، عن فرض بلاده حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف البنك الوطني الإيراني، وقال إنّ هذه الإجراءات التقييدية هي الأرفع التي تمّ تطبيقها ضدّ الجمهورية الإسلامية في أيّ وقت مضى.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة الأميركية تستطيع شنّ ضربات على 15 موقعاً داخل إيران، لكن بلاده لا تستعجل في القيام بذلك.وقال ترامب في تصريح صحفي أدلى به في البيت الأبيض، ردّاً على سؤال حول الإجراءات العسكرية المحتملة ضدّ إيران: "أسهل ما يمكنني القيام به هو إعطاء الأمر بتدمير 15 موقعاً كبيراً مختلفاً في إيران، وهذا من شأنه أن يكون يوماً سيئاً جدّاً بالنسبة لإيران. بإمكاني فعل ذلك، وكلّ شيء جاهز، لكنني لا أريد القيام بذلك في حال وجود فرصة لعدم اتخاذ هذا الإجراء"، بحسب ما جاء على موقع (lebanon24).وتابع ترامب متوجهاً إلى الصحفيين: "يمكنني فعل ذلك خلال دقيقة واحدة، مباشرة من هنا، من أجلكم، لكي تكون لديكم قصة كبيرة لكتابتها".