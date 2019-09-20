هيئة العودة: الجمعة القادمة جمعة "انتفاضة الاقصى والأسرى"

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة الـ 76، تحت عنوان جمعة (انتفاضة الاقصى والاسرى) على شرف ذكرى انتفاضة الاقصى المباركة.



وأكدت في ختام اليوم الجمعة على استمرار المسيرات بطابعها السلمي والشعبي حتى تحقيق أهدافها كافة، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



من جهة ثانية أعلنت الهيئة عن ترحيبها بالمبادرة الوطنية من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، التي أعلنتها عدد من القوى أمس في قطاع غزة، وتدعو إلى توفير حاضنة شعبية لها وبمتابعة مستمرة من الأشقاء في مصر والجامعة العربية من أجل طي صفحة الانقسام الأسود و إلى الأبد، وبما يُشكّل خطوة هامة من أجل رص الصفوف وتمتين وحدتنا الميدانية الكفاحية في مواجهة المؤامرات والمخططات والمشاريع التي تستهدف قضيتنا.



وأشارت إلى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد الحقيقة الدامغة بأن هذا الكيان الصهيوني بأحزابه ومؤسساته عنصري، وأن حزبي الليكود وأزرق أبيض هما وجهان لعملة واحدة ولتركيبة صهيونية إجرامية قائمة على العدوان والقتل والمجازر وتصفية الحقوق الفلسطينية.