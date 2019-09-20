شؤون فلسطينية

الثاني خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار

الثاني خلال ساعات: مقتل شاب من أم الفحم بإطلاق نار
رام الله - دنيا الوطن
قتل الشاب إياد حمزة بدير في الثلاثينيات من عمره من مدينة أم الفحم متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة مصمص بمنطقة وادي عارة، مساء اليوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب تعرض للقتل خلال تواجده داخل سيارة في أحد الأحياء السكنية، وفق ما جاء على موقع (عرب 48).

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، وقدم الإسعافات الأولية ومحاولات الإنعاش للشاب، ولكن تم إقرار وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وسادت حالة من الغضب والاستنكار في منطقة وادي عارة منذ نبأ وقوع الجريمة، في ظل استفحال ظاهرة العنف والجريمة دون إيجاد رادع لها.

وتعتبر هذه الجريمة الثانية، في غضون ساعات، بعدما قتل الشاب أديب ديراوي (38 عاما) نتيجة تعرضه لإطلاق نار في بلدة كفر ياسيف.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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