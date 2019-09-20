حماية المستهلك: تسع سلع تم وقف استيرادها من اسرائيل لحماية المنتج الوطني



وان قرار الحكومة وقف استيراد العجول ياتي ضمن سياسة الحكومة للانفكاك الاقتصادي من اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي بناء على قرارات المجلس الوطني وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وافاد رئيس اتحاد المستهلك الفلسطيني ان وقف استيراد هذه الاصناف الزراعية ياتي ضمن التوجهات الحكومية في حماية المنتجات الوطنية وحماية الارض وحماية حقوق المستهلكين وعلى راسها حقه في اختيار المنتج الوطني وايضا ضمن توجهات الحكومة وقراراتها لاعادة الاعتبار للقطاعات الزراعية والانتاجية وللانفكاك التدريجي من الاقتصاد الاسرائيلي المفروض بقوة الاحتلال الاحلالي والاستعماري على شعبنا وارضنا واقتصادنا وثرواتنا الوطنية مع الانفتاح والاستيراد من الاردن والاسواق العربية بما يلزم لتحقيق البدائل التي يتطلبها السوق الفلسطيني وتوفير السلع والمنتجات التي لا تحقق زراعتها المحلية الانتاج الكافي لاحتياجاتنا ولاسواقنا الفلسطينية .



وقال اننا كمجتمع محلي مع جميع الفعاليات والاطر والمنظمات الوطنية والاهلية والشعبية نعمل على انجاح حملات للمقاطعة تشمل جميع منتجات وبضائع وسلع وخدمات الاحتلال كشكل من اشكال المقاومة الشعبية بالتكامل الحكومة و مع حركة المقاطعة العالمية على طريق التحرير و الحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتقصير عمر الاحتلال لكنس الاحتلال والاستيطان عن ارضنا الفلسطينية العربية المحتلة.





واشار الشيوخي ان السلع الزراعية ال 9 التي اصبح يمنع ادخالها الى اسواقنا اصبحت هذه السلع وقطاعاتها ضمن السلع والقطاعات المحررة اقتصاديا من التبعية وان هذه السلع منتجة وطنيا وموجودة ومتوفرة في اسواقنا وبتعزيزها في المرحلة المقبلة يمكن ان تصبح من السلع التي يتم تصديرها للخارج بكميات كبيرة بعد ان حققت نجاحات كبيرة في زراعتها في جميع المحافظات الفلسطينية فوق ارضنا المحتلة عام 67 وحققت الاكتفاء الذاتي لاحتياجاتنا .



واضاف ان نجاحاتنا في اعادة الاعتبار الى القطاعات الزراعية جميعها والعمل على تطويرها بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويساهم في التطور نحو تصدير الزائد عن حاجتنا المحلية يرفع الناتج القومي الاجمالي ويخفض نسبة البطالة والفقر ويحمي ارضنا من برامج الاحلال والاستيطان والتهويد الاستعماري ويحل مشاكل البطالة والفقر المتزايدة ويحمي ارضنا من المصادرة والاستيطان .



واشار الشيوخي الى برنامج المنع المؤقت الذي تعمل على تنفيذه وزارة الزراعة الفلسطينية للمنتجات الاسرائيلية وقت الحصاد المحلي وذروة الانتاج الوطني المحلي للبطيخ والبصل والثوم والجزر والعديد من منتجاتنا الزراعية لحمايتها من الاغراق بمنتجات الاحتلال .



وفي نفس الاطار ثمن الشيوخي عاليا باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وباسم اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان القرارات والبرامح والجهود الكبيرة المثمرة لوزارة الزراعة التي اصبحت تعطي نتائج واضحة على ارض الواقع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير وفي حماية الارض وتعزيز اقتصادنا وصمود المواطنين .



وفي نفس السياق اشادة رئيسة جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس الدكتورة فيحاء البحش بالاجراءات والقرارات الحكومية وبجهود وزارة الزراعة في تعزيز صمود المزارعين ودعم وحماية المنتج المحلي وجهود تنظيم السوق الداخلي بما يحقق العدالة وتلبية شروط الصحة والسلامة العامة وتعزيز الصمود ودعم واستقلالية اقتصادنا الوطني .

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، امين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، أن تسع سلع زراعية تم وقف استيرادها من اسرائيل في المرحلة السابقه بشكل كامل بقرارات حكومية ومن قبل وزارة الزراعة وهي البندوره والخيار والعنب والتمور وزيت الزيتون والدجاج اللاحم والحبش والبيض واخيرا العجول .