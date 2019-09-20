ما أخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة؟

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خاص دنيا الوطن

أفاد ليث العلامي الراصد الجوي، أن فلسطين تأثرت خلال اليومين الماضيين بكتلة هوائية حارة، إندفعت نحو المنطقة قادمة من شبه الجزيرة العربية، وعملت على رفع درجات الحرارة بشكل ملموس، خاصة في الاجزاء الشرقية من فلسطين، حيث وصلت العظمى في القدس لنحو 35 درجة مئوية.



وبين العلامي في تصريح لـ"دنيا الوطن، أن اليوم الجمعة، شهد تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة، وقد انخفضت درجات الحرارة بشكل قليل، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، منوها في الوقت ذاته إلى أن الطقس حار نسبياً في الجبال، وحاراً في بقية المناطق.



وفي السياق، أكد أن يوم غدٍ السبت، سيشهد انخفاضا على درجات الحرارة بشكل واضح، وذلك بفعل اقتراب كتلة هوائية أكثر اعتدالا، لتصبح الحرارة حول معدلاتها إلى أقل بقليل، وتسود أجواء معتدلة نهاراً، وباردة نسبياً خلال الليل.



وتوقع الراصد الجوي، أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقية أيام الأسبوع المقبل، لكن بشكل محدود، بحيث تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة، وتتروايح ما بين نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات خاصة في الجبال والسواحل.