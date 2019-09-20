الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من بلدة بيت امر بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وصادرت مركبتهم.



وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة صافا بالجهة الشمالية من بلدة بيت أمر، أوقفت مركبة واعتقلت من فيها وهم: محمد بسام منير اخليل (16 عاما)، عبد العزيز محمد شفيق اخليل (17عاما)، عبد الله امجد عمر الطيط (18عاما) ومحمد نظام نمر اخليل (18عاما)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال: "إن قوات الاحتلال استولت على المركبة ونقلت المواطنين الاربعة إلى مركز توقيف وتحقيق "عصيون".