شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عمر يونس من قرية سنيريا جنوب قلقيلية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عمر يونس من قرية سنيريا جنوب قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عمر عوني عبد الكريم يونس (21 عاما)، من قرية سنيريا جنوب قلقيلية، على معبر قرية حبلة جنوبي قلقيلية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكان الشهيد يونس قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال، في السابع والعشرين من شهر نيسان/إبريل المنصرم، بعد اصابته في العشرين من الشهر ذاته، على حاجز زعترة جنوب نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

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