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مقتل ثمانية مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا

مقتل ثمانية مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، مقتل ثمانية أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة بغارة جوية قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وقال بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا: "إن الغارة الجوية شنت أمس الخميس"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

يذكر أن مسلحي تنظيم الدولة، فقدوا أهم معاقلهم في مدينة سرت الليبية في شهر كانون الاول/ديسمبر 2016، قبل أن يتراجعوا إلى مدن جنوبية في عمق الصحراء لإعادة التجمع.

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