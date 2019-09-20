الملك سلمان: سنتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمننا بعد استكمال التحقيق بهجوم أرامكو

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الهجوم على المنشأتين الحيوتين لشركة (أرامكو) تصعيد خطير، معلنا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان أن المملكة.



وقال الملك سلمان في تصريحات لها مساء اليوم الجمعة: "سنتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمننا واستقرارنا بعد استكمال التحقيق بهجوم أرامكو".



يتبع..