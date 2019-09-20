الحية: مساس الاحتلال بالأسرى سيشعل نار الانتقام في شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مساس الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى سيشعل نار الانتقام في الشعب الفلسطيني.



وقال الحية خلال مشاركته في جمعة "مخيمات لبنان" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة غزة: "يبدو أن الاحتلال لا يفهم قواعد العمل ولا يفهم التاريخ، وأن المساس بكرامة الأسرى يشعل نار الثورة والانتقام في شعبنا"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وحذر الحية الاحتلال من المساس بالأسرى البواسل أو التراجع عما تم الاتفاق عليه معهم بإزالة أجهزة التشويس، مؤكداً أنهم نار تحرق كل من يقترب منها.



وشدد على أن حماس لم تنس الأسرى وتعمل ليلاً نهاراً من أجل تحريرهم.



ولفت الحية إلى أن قتل الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية بدم مباشر أمام الكاميرا لن يقتل في الشعب الفلسطيني روح الحرية والعودة والمقاومة في الضفة، مبيناً أنه بقتل النساء والأسرى بعدم توفير العلاج الكافي لن يكسر إرادة الفلسطينيين، ولن يزيدهم إلا إصراراً على المطالبة بحقوقهم.



وقال: "نقول للمحتل، اقتل ما شئت ولن تزيدنا إلا ثورة وإصراراً وتجذرا بالمطالبة بحقنا، ومصرون على طرد الاحتلال وكنسه عن أرضنا".



وأشار الحية إلى ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والذي يتساوق مع المخطط الصهيوأمريكي الذي يحاول تصفية قضية اللاجئين وتنفيذ صفقة القرن.



وأكد على تضامن شعبنا مع اللاجئين في لبنان وعدم التنازل عن حقوقنا وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.



وطالب الحية الدولة اللبنانية باحترام وإنصاف اللاجئ الفلسسطيني ودعم صموده وإلغاء القانون الجائر الصادر عن وزارة العمل اللبنانية.