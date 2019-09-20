بيت لحم: الاحتلال يعتدي على رئيس وعدد من أعضاء بلدية تقوع

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على رئيس بلدية تقوع وعدد من أعضاء المجلس البلدي، واستولت على "حفار" شرق بيت لحم.



وأفاد مدير البلدية تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال اعتدت على رئيس وأعضاء البلدية أثناء العمل في تمديد خط مياه للشرب في منطقة برية تقوع، كما استولت على "حفار" وأوقف العمل بالمشروع، بحجة عدم الترخيص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).