شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون بقلقيلية

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مداخل بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للبلدة (الشمالي) وطريق عزبة الطبيب- عزون (المدخل الغربي)، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).

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