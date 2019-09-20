الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون بقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مداخل بلدة عزون، شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للبلدة (الشمالي) وطريق عزبة الطبيب- عزون (المدخل الغربي)، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).