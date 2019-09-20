الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مداخل بلدة عزون، شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للبلدة (الشمالي) وطريق عزبة الطبيب- عزون (المدخل الغربي)، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مداخل بلدة عزون، شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للبلدة (الشمالي) وطريق عزبة الطبيب- عزون (المدخل الغربي)، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).
التعليقات