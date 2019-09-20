تقارير: الجيش الروسي يدمر طائرة إسرائيلية بدون طيار في سماء دمشق

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (حدشوت 12) عن تقارير روسية، بأن سلاح الجو الروسي، دمر مساء أمس الخميس، طائرة بدون طيار إسرائيلية في سماء العاصمة الروسية دمشق.



وبحسب الموقع الاسرائيلي، فإن الطائرة كانت في طريقها لتنفيذ هجوم على هدف في دمشق.



يشار إلى أن هذه المرة هي الرابعة التي يمنع فيها الجيش الروسي أي هجوم إسرائيلي في سوريا منذ أواخر آب/أغسطس.