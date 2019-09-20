45 ألف فلسطيني يصلون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى آلاف المواطنين من أبناء شعبنا، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: "إن 45 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).