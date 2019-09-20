45 ألف فلسطيني يصلون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى آلاف المواطنين من أبناء شعبنا، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: "إن 45 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
أدى آلاف المواطنين من أبناء شعبنا، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: "إن 45 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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