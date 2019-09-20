الاحتلال يطلق الرصاص على الشبان ببلدة بيت عزون بعد اصابة ضابط بالحجارة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، الرصاص الحي صوب الشبان الفلسطينيين في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية.



وأشار موقع (0404) الاسرائيلي، إلى ان اطلاق النار على الشبان الفلسطينيين، جاء ردا على إصابة أحد ضباط الجيش الاسرائيلي بجروح نتيجة تعرضه لرشق بالحجارة في بلدة عزون.