المواطنون يتوافدون لمخيمات العودة شرقي قطاع غزة للمشاركة بجمعة (مخيمات لبنان)

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت الجماهير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار والتي حملت اسم جمعة (مخيمات لبنان).



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة بعنوان (مخيمات لبنان) شرقي قطاع غزة.



واكدت الهيئة على استمرار المسيرات بشعبيتها وسلميتها، حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في كسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة اللاجئين الى ديارهم.