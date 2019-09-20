دولي

ليبرمان: لا اتفاق مع حزب (كاحول لافان)

ليبرمان: لا اتفاق مع حزب (كاحول لافان)
رام الله - دنيا الوطن
أكد أفيغدور ليبرمان رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أنه لا صحة لما نشر حول التوصل إلى تفاهم مع حزب (كاحول لافان) حول انضمام حزبه إلى أي حكومة سيتم تشكيلها.

ونقلت قناة (كان) الاسرائيلي، عن ليبرمان قوله عبر صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه لم يتحدث بعد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع رئيس (كاحول لافان) بيني غانتس، موضحًا انه لا ينوي التحدث مع أي منهما قبل التئام كتلته البرلمانية بعد غدٍ الأحد.

وتابع ليبرمان قوله: "إن الإنجاز الذي حققته القائمة المشتركة في الانتخابات كان بفضل نتنياهو"، مقترحاً على رئيسها أيمن عودة ارسال باقة من الورود إلى رئيس الوزراء بمناسبة حلول يوم السبت.

وحول الأحزاب اليهودية المتدينة قال ليبرمان انه بات يسمع نغمات جديدة من قبلها بحيث تتعالى أصوات لوقف خطاب الكراهية.

وأعرب عن ترحيبه بهذا التطور، موضحاً أن هذه الأحزاب ليست بعدو بل منافس سياسي ليس إلا.

وعدد ليبرمان على الصفحة مطالبه التي تتعلق بالدين والدولة كشرط للتحالف مع أي من الكتل الكبيرة .

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