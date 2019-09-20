إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، أعقبت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، نُقل اثنان منهم للمستشفى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).