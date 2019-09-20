البدء باعتصام مفتوح رفضاً للاستيطان الإسرائيلي في بادية القدس

خاص دنيا الوطن

أكد وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن تقرر اليوم الجمعة، بدء الاعتصام المفتوح في خيمة الاعتصام بمنطقة المنطار في بادية القدس.





وأوضح عساف، لـ "دنيا الوطن"، أن الهيئة أقامت خيمة بالمكان، وستعد لإقامة قرية فلسطينية تحمل اسم (المنطار)، مشيراً إلى أن ذلك يمثل رفضاً للاستيطان الإسرائيلي بالمنطقة.





وقال عساف: "إن هذه البؤرة الاستيطانية، تأتي ضمن مسلسل البؤر الاستيطانية التي تعمل عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أجل تقسيم الضفة الغربية".



