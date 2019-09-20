(448) مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مئات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، خلال الأسبوع الماضي.



واقتحم (448) مستوطنا باحات المسجد الأقصى الأسبوع المنصرم، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بينهم حاخامات وطلبة وضباط في مخابرات الاحتلال.



ومارس المستوطنون خلال اقتحامهم العديد من الطقوس التلمودية داخل باحات الأقصى، بالإضافة لشروحات عن الهيكل المزعوم.



يشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع.